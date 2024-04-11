«Я каждое утро с удовольствием иду на работу»: «Мираторг» запустил новую производственную базу в Калужской области

9 апреля Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил базу «Лужница» в Куйбышевском районе Калужской области.

Мы посетили торжественную церемонию открытия. Подготовку к весенней посевной кампании прибыли оценить губернатор Калужской области Владислав Шапша, президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник и региональный министр сельского хозяйства Александр Ефремов.

Новый комплекс призван повысить качество обработки сельхозугодий, обеспечить эффективную заготовку и создать комфортные условия для работы 150 сотрудников.

Здесь трудятся, чтобы у людей была еда

О новой базе мы поговорили с главным инженером «мясного проекта» агрохолдинга «Мираторг» Алексеем Кузовиным.

- Производственная база «Лужница» - это одна из 13 баз «Брянской мясной компании» агрохолдинга «Мираторг». Она расположена в центре нового подразделения «Калуга-2» и обеспечивает потребности семи ферм КРС, закрывает почвообработку 30 тысяч гектаров, - рассказал Кузовин. - Особенность базы в том, что она разработана именно под данное подразделение – под географию, местоположение, количество поголовья КРС. Наша цель – обеспечить кормами 35 тысяч голов животных в зимний период. Что мы и выполняем.

База позволит обслуживать и правильно хранить дорогую технику, подготавливать ее к сезону в срок и сократить простои. 240 единиц техники позволяют заготавливать корм, обрабатывать почву, осуществлять посев и уборку урожая. «Мираторг» инвестировал в строительство «Лужницы» 97 миллионов рублей.

На открытии мероприятия с приветственной речью выступил Владислав Шапша

- В этом году мы отмечает десятилетие присутствия компании «Мираторг» на Калужской земле. Более 30 тысяч гектаров было введено в оборот, - уточнил губернатор. - Компания возродила отрасль мясного животноводства, такого у нас не было никогда. Мы сделаем все, чтобы компания чувствовала себя здесь как дома. Здесь трудятся, чтобы у людей была еда, чтобы страна была сильной и нам не нужно было, как когда-то, есть перемороженные ножки, перемороженную говядину из десятилетних запасов недружественных стран. Теперь все необходимое есть у нас и это все сделано вашими руками, - отметил губернатор.

Шапша наградил благодарственными письмами за высокие показатели профессиональной деятельности и большой вклад в возведение агропромышленной отрасли наиболее отличившихся сотрудников.

Высокие цели

После вручения грамот Виктор Линник рассказал о планах на будущее.

- Мы распространены на большей части Калужской области, столько от мелколесья почистили полей. Огромная работа проделана благодаря нашей профессиональной команде, - уточнил Линник. Перед нами стоят амбициозные цели и задачи. Больше всего внимания сейчас мы будем уделять нашим сотрудникам – это наша команда. В это непростое время у нас созданы все условия для людей. Нас поддерживает и государство, и губернатор. У нас высокие цели – довести поголовье КРС в регионе до 120 тысяч голов, продолжить чистить лес, засевать однолетние травы, а в глобальном смысле – приводить в порядок нашу страну.

Президент комплекса уточнил, что самым сложным проектом остается мясное скотоводство.

- Эту базу мы построили достаточно быстро, в ближайшие 2-3 месяца доделаем оставшееся, создадим комфортные условия для людей, которые здесь работают, - отметил он. - Со своей стороны обещаю быть как можно ближе и работать вместе с вами. Буду откладывать дела и приезжать. Когда приезжаешь и видишь реальное производство, заряжаешься энергией.

Президент подчеркнул, что «Мираторг» активно переходит на отечественные запчасти.

- Раньше могли обратиться к официальным дилерам по поводу ремонта, а теперь сами все делаем, но это к лучшему. Мы будем контролировать качество ремонта. Сроки поставки запчастей и стоимость выросли, но мы это преодолеем. Большую часть уже изготавливаем самостоятельно, надо все переносить в Россию, другого пути у нас уже нет.

Также Линник рассказал про условия работы.

- У нас предусмотрены раздевалки для персонала, есть отдельное помещение для инженерно-технических работников. Для ремонтного персонала на первом этаже у нас размещены душевые кабины, комната приема пищи. Мы стараемся создать комфортные условия, наше достояние – это наша команда.

По словам президента холдинга, проект мясного скотоводства стал прорывом с точки зрения применяемых технологий по всей цепочке производства.

- Тысячи отборных животных, которые паромами переплыли океан, поселились здесь, в средней полосе, где раньше никогда не видели такой скот, - рассказал Линник. - Чтобы обучить парней и девушек работе в этом проекте, была создана академия, в которой вырастили мастеров лассо, посадили механизаторов в сельхозмашины, которые они раньше видели только на телеэкранах. У людей появилась возможность хорошо зарабатывать и жить при этом в своих семьях, быть опорой и добытчиками на родной земле.

Дружный коллектив и достойные зарплаты

Мы поговорили с работниками «Мираторга», которые вносят свой вклад в программу продовольственной безопасности, в производство отечественного и экологически чистого мяса.

Первым собеседником стал Виктор Инспекторов.

- Работаю я с октября 2017 года. Начинал на погрузчике, формировал курганы. Потом пересел на трактор и со сменщиком на нем работаем уже пятый год по всем районам Калужской области. Летом иногда пересаживаюсь на комбайн. В этом есть своя романтика, зимой я скучаю по своей работе, хочется вернутся в поле.

Слесарь Артем Филатов работает на базе «Лужница» с самого начала стройки.

- Я работаю уже около года. Мы ездим по всем фермам и ремонтируем технику, - рассказал наш собеседник. У нас дружный, большой коллектив, всегда рады новобранцам. Поддерживаем их. Недавно пришли четыре человека, мы им все показываем и помогаем влиться в рабочий процесс.

Олеся Прохорова – уникальный работник. Недавно она обучилась ездить на тракторе. Таких женщин во всем «Мираторге» всего две.

- Я не люблю стоять на месте, люблю саморазвитие. До этого я была тренером- жокеем и работала со скаковыми породистыми лошадьми, но получила травму и пришлось оставить любимое дело, - вспоминает женщина. – Потом у меня началась депрессия и я купила дом в деревне, чтобы убежать от суеты. Я увидела объявление «Мираторга» и устроилась оператором. Позже поняла, что по возрасту уже не подхожу. Через год пошла учиться управлять трактором.

Наша собеседница рассказала, что уже имела неплохой опыт вождения машин, так как работала в Москве на грузоперевозках.

- Я переживала, что женщинам не разрешат обучаться, но «Мираторг» дал такую возможность, за что я очень благодарна. После обучения я стала механизатором-трактористом. Мужчины, которые там работают уже давно, помогают. Мы можем и пошутить друг над другом, но живем очень дружно.

Будущие агрономы Александра Дьяченко и Александра Есина учатся на 4 курсе. Сюда они приехали на практику из Орла и после ее окончания остаются работать в Калужской области.

-Нашему колледжу предложили интенсив-обучение от «Мираторга». Оно состояло из трех этапов, живем мы сейчас на ферме. Во время обучения нам рассказывали про сев, про подготовку почвы, это было в Брянске. Потом мы приехали в Калужскую область. Планируем остаться здесь работать. Нам все очень нравится.

Последняя наша собеседница Татьяна Савостина работает в «Мираторге» почти 6 лет. До этого она была учителем, но пришла сюда, и, как говорит сама женщина, ее затянуло.

- Я работаю оператором-животноводом. Здесь очень достойные зарплаты и хорошее отношение к сотрудникам. У нас в коллективе много женщин, хотя многие фермы берут операторами только мужчин. Я каждое утро с удовольствием иду на работу.