В Боровском районе создали школьное лесничество «Дубрава»

Под руководством педагога Марии Родионовой дети изучают виды деревьев, знакомятся с животными и растениями «Красной книги Калужской области», озеленяют участок у школы.

Оно появилось в деревне Абрамовское. Членами лесничества стали 15 пятиклассников, рассказали 11 апреля в правительстве Калужской области.

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