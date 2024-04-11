Минстрой рассказал о работах в новой правобережной поликлинике

Сейчас здание утепляют, завершается устройство наружных инженерных сетей и кровли. Монтируются лифты и вентиляция. Установлено витражное остекление.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!