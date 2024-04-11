В Калуге отключат телевидение и радио

Профилактические работы запланированы на понедельник, 15 апреля, сообщили в городской управе.

Телеканалы первого и второго мультиплексов не будут работать с 1:00 до 10:00. В это же время отключат радио «Вести».

С 5:00 до 10:00 отключат «Радио России», с 6:00 до 10:00 – радио «Маяк».