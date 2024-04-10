В Калуге депутаты Госдумы будут думать о подъеме рождаемости

С 10 по 12 апреля в нашем городе пройдет заседание «круглого стола» на тему «Региональная демографическая политика и повышение качества жизни семей с детьми в Калужской области».

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