В Калужской области понизился уровень травматизма на производствах

9 апреля в Калуге прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В регионе сократилось количество организацией, который имеют долги по заработной плате. Об этом сообщил заместитель начальника управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты региона Леонид Родичев.
За прошлый год уровень травматизма снизился на 44%, профессиональными заболеваниями никто не болел.
Заместитель министра труда и соцзащиты региона Лариса Кулакова рассказала, что численность экономически активного населения в 2023 году увеличилась на 28,6 тысяч человек.
С 2023 по 2029 годы работодателям Калужской области потребуется 64,3 тысячи работников,
В 2023 году состоялась 101 ярмарка вакансий для несовершеннолтених. Как рассказала заместитель начальника управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты региона Екатерина Мельниченко, предприятия заявили 1,6 тысяч свободных рабочих мест.
В мероприятиях приняли участие более 1,7 тысяч человек. Из них 1542 подростка трудоустроились.
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