Шапша поехал с рабочим визитом в Москву

Подробности губернатор Калужской области рассказал на своих страницах в соцсетях.

В частности, он встретился с Александром Рудаковым - председателем совета директоров холдинга, который инвестирует в калужское сельское хозяйство.

- Недавно холдинг стал новым собственником тепличного комплекса в Людиновском районе, - прокомментировал Владислав Шапша. - Постоянное развитие уже позволило нашему предприятию стать крупнейшим в ЦФО по выращиванию овощей круглогодичного цикла. География поставок в торговые сети охватывает всю страну. С каждым годом объемы производства растут. Обсудили дальнейшие планы развития комплекса. Сейчас на нем трудятся порядка 2000 человек. Особое внимание уделили сохранению коллектива, социальных гарантий и оплаты труда работникам.