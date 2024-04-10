В Калуге возникли проблемы с лекарствами для ВИЧ-инфицированных

Жители региона написали в соцсетях об отсутствии лекарств для таких пациентов. В среду, 10 апреля, ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Константин Пахоменко.

- Курс терапии не был прерван ни у одного пациента, - заявил он. - Обычно препараты поступают в регионы централизовано от Минздрава России. В этом году произошла небольшая задержка. Для скорейшего обеспечения пациентов мы решили закупить лекарства за счет регионального бюджета. Уже заключен договор.

Со следующей недели пациентов начнут приглашать на прием к врачу для получения лекарств.