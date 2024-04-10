«Марафон здоровья»: профилактика рака кожи

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Врач-онколог Калужского онкоцентра Анна Агеева рассказала, как защитить себя в летний период и когда действительно необходимо обращаться к врачу.

Самым актуальным и пугающим заболеванием современности остается онкология. Говорить о ней можно и нужно, чтобы люди не боялись обращаться к врачу, ведь чем раньше это сделать, тем больше вероятность выздоровления. Как правильно загорать, защитить себя и детей, чем опасны вейпы, рассказала врач-­онколог, специалист в области злокачественных образований головы, шеи и кожи Калужского областного клинического онкологического диспансера Анна Агеева.

— Какая разновидность рака встречается чаще всего?

— В Калужской области ​это рак кожи. Это произошло из-­за моды на ровный загар и солярий. Многие пренебрегают использованием солнцезащитных кремов. Кожа — ​это тот орган, который в первую очередь встречается со всеми негативными факторами: ​ультрафиолет, загрязненность воздуха, механические воздействия. В преддверии сезона отпусков обратите внимание на солнцезащитные кремы и спреи.

— В какое время все-таки можно загорать?

— До 9 утра самое мягкое солнце. Такой загар будет не во вред, а на пользу. А затем уже после 4 вечера.

— Солярий не стоит посещать совсем или есть какие-­то допустимые пределы?

— Первому и второму цветотипам — ​рыжим, светлым — любой загар, по моему мнению, противопоказан. Начиная от третьего и до шестого, можно, достаточно смуглым людям можно.

— Скоро начнется дачный сезон. Как дачникам защитить себя от воздействия солнца?

— Первое, что должно быть в вашей сумочке, — ​это солнцезащитный крем. За 20 минут до выхода на солнце необходимо смазать все открытые участки тела. Его достаточно нанести один раз в день. Также наденьте шляпу с большими полями. Не пренебрегайте одеждой, желательно из натуральной ткани. Этого будет достаточно.

— Можно ли удалять родинки во время беременности?

— Беременность не является противопоказанием, однако удалять нужно по необходимости. Если это плановая процедура, то ее лучше отложить. Для удаления новообразований кожи в принципе противопоказаний не существует. Только при удалении в летний период на этом месте может остаться пигментация.

— Есть ли риск появления рака при остеохондрозе и протрузии?

— Нарушения в шейном отделе позвоночника, к сожалению, есть у всех. Мы не обращаем внимания на то, как сидим. Связи с онкологией здесь нет. Остеохондроз и протрузии — ​это проблемы неврологические. Но боль в шее может быть одним из признаков наличия метастазов в шейном отделе позвоничника.

— Отчего тогда возникает онкология в шее?

— Опухоли головы и шеи — ​это группа злокачественных опухолей. К ним относят онкологические заболевания носа, рта, гортани, глотки, слюнных желез, придаточных пазух. Спровоцировать эти заболевания может ряд факторов, вот некоторые из них: курение и злоупотребление алкоголем; инфекции, вызываемые вирусом папилломы человека. Влияет воздействие окружающей среды, такое как вредное производство, где есть контакт с вредными химикатами, пылью.

Другая группа онкозаболеваний, с которыми ко мне обращаются пациенты, — ​это заболевания эндокринной и лимфатической системы. Например, опухоли щитовидной железы, которые могут возникать от недостатка или переизбытка йода в детстве. Есть однозначная связь с накоплением радиоактивного йода и раком щитовидной железы. Для того чтобы проверить, достаточно УЗИ и проверки гормонального статуса органа.

— Почему вообще может появиться боль в голове? Как часто это связано с онкологией?

— Головная боль — ​сложный симптом, который появляется при многих заболеваниях, не относящихся к онкологии. Опухоли головного мозга на ранних стадиях не болят.

— А что скажете по поводу онкомаркеров?

— Начинать обследование со сдачи онкомаркеров не стоит. Они созданы для врачей и для контроля заболевания. Лучше пройти консультацию у специалиста. Один онкомаркер не говорит ни о чем. Даже если вы увидели отклонение от нормы, это не значит, что есть онкология, а может указывать на хронические заболевания, эндометриоз и прочее.

— Дочь хочет сделать татуаж бровей, но у нее есть родинка. Что можно сделать предварительно?

— Посетить онколога или дерматолога. По родинке вбивать пигмент в кожу однозначно нельзя, это будет микротравматизация, которая может привести к различным последствиям.

— Что делать с родинкой, которая после травматизации не оставила после себя следов?

— Если место ровное и там сохранен кожный рисунок, то опасаться нечего. Это вряд ли была родинка.

— Является ли курение главным фактором для образования опухолей в голове и шее? Как влияют на это вейпы, они вредны в такой же мере?

— Да, курение — ​важный фактор возникновения рака лор-­органов, через которые проходит дым. Все мои пациенты либо когда-­то курили, либо курят по сей день. Воздействие табака и курительных смесей колоссально влияет на слизистую полости рта, носа и глотки. Курение истощает ее, забирает защитный слой.

Когда вейпы только появились, я ради интереса почитала состав. В них содержится полностью химическая жидкость. Поэтому это намного хуже, чем табак. Пока мы не сталкивались с онкологией от вейпа, но это вполне возможно в будущем.

— В школе предложили сделать прививку от ВПЧ. Нужно ли ее делать ребенку?

— Она не входит в перечень обязательных, но ее эффективность доказана. ВПЧ – колоссальная проблема современности. Он вызывает гинекологические заболевания, заболевания полости рта, многие опухоли носоглотки связаны с ВПЧ. Они бывают онкогенные и простые. Вакцина придумана для того, чтобы предотвратить заболевания. Она испытана и не опасна. Ее нужно сделать до 14–15 лет и желательно до первого полового акта.

— Какие помимо меланомы существуют онкологические заболевания кожи?

— Базальноклеточный рак кожи. Он проявляется в виде красного пятна или язвы, которые не проходят. Это та форма рака, которая может развиваться годами и не умеет метастазировать внутрь организма. С ним нежелательно ходить долго и, если вы увидите на себе такое пятнышко, лучше провериться.

Некоторые люди не могут переступить за порог онкологического отделения. При таком страхе обратитесь сначала к дерматологу, а он уже при необходимости направит к нам.

Есть еще плоскоклеточный рак кожи. Он агрессивнее и может давать метастазы. Развивается в виде язвочки на теле, которая не проходит и растет.

— В Калужской области распространен рак кожи?

— Он распространен везде, в том числе и в Калужской области.

— Как понять, что родинка — ​это повод обратиться к врачу?

— Обращайте внимание на те родинки, которые растут либо внутрикожно, либо расползаются по коже. Те, что выбухают — ​самые безопасные. Чаще всего это папилломатозные невусы. Они большие и пигментированные, но при этом самые безопасные. Вниманию подлежат и те родинки, которые не похожи на остальные ни по цвету, ни по форме и размеру. Если родинка неправильной формы, имеет рваные или зубчатые края, несколько оттенков, за короткий промежуток времени увеличилась в размерах, то с такими симптомами следует как можно быстрее обратиться к врачу, так как это могут быть признаки меланомы.

— Я заметила, что весной у ребенка на лице появились родинки, их штук 8. Как защитить ребенка летом?

— Родинки появляются на протяжении всей жизни. До 25 лет особенно активно. У светлокожих людей они появляются чаще и в большом количестве. Лучшая защита — ​солнцезащитный крем.

— Могут ли заболеть маленькие дети, которые долгое время проводят на солнце?

— В основном наши пациенты взрослые. Раковые клетки есть в организме у всех. Чтобы защитить свой организм, нужно в первую очередь вести здоровый образ жизни.

— В Калуге летом открывается поликлиника на Степана Разина, 1. Это разгрузит ваш диспансер на Вишневского?

— Будет проще и удобнее самим пациентам, даже в плане транспортной доступности. Это полноценная поликлиника, в которой будет оказываться консультативный прием пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, а также диспансерное наблюдение. Кроме того, будет проводиться забор некоторых анализов и ультразвуковая диагностика. Если необходимо провести более сложное обследование, то перенаправят к нам.

ГБУЗ КО «Калужский

областной клинический

онкологический диспансер»

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