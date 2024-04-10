Фора-Банк наградил лучших риэлторов по итогам 2023 года

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Филиал Фора-Банка в г.Калуга наградил лучших риэлторов по версии АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и рейтингу сформированному риэлторской инфраструктурной системой РИС.РФ за 2023 год. Серия таких мероприятий прошла в г.Калуга, г.Тула, г.Обнинске и Московской области.
04 апреля 2024 г. в центральном офисе калужского филиала Фора-Банка прошло торжественное награждение риэлторов. Управляющий калужским филиалом Вячеслав Агеев лично вручил награды «Лучший риэлтор 2023» и грамоты от Фора-Банка и РИС.РФ.
Фора-Банк всегда поддерживает личное общение со всеми клиентами и партнерами, именно поэтому мероприятие продолжилось в обстановке непринужденной беседы, где специалисты Фора-Банка рассказали о всех преимуществах своих продуктов, которыми эксперты рынка недвижимости могут пользоваться в своей ежедневной работе, предоставляя своему клиенту быстрый и безопасный сервис при оформлении сделок с недвижимостью.
Приятно было услышать положительную обратную связь от риэлторов по скорости и комфортности оформления сделок с недвижимостью с использованием банковского сейфа как совместно с услугой электронная регистрация, так и по отдельности.
Риэлторы по всей России уже давно выбирают Фора-Банк, совместно с партнером РИС.РФ для проведения сделок с недвижимостью.
Единый сервис и подход к оформлению сделок распространяется на все офисы региональной сети банка. Фора-Банк представлен в 18 регионах РФ и насчитывает более 160 офисов. В том числе в Москве, Санкт-Питербурге, Сочи, Перми, Ярославле и тд. Ознакомится с адресами офисов можно на сайте банка.
Специалисты рынка недвижимости уже давно выбирают оформление сделок с недвижимостью в Фора-Банке из-за:
А так же в течении года, легко копить баллы на карту риэлтора от РИС.РФ и использовать их при расчетах за услуги Фора-Банка для оформления сделок, приобрести пакет услуг «Премиальный», который включает в себя целый набор инструментов, необходимых для работы риэлтору. И как приятный бонус в конце года, возможность обменивать баллы с карты на приятные сувениры или современные гаджеты.
РИС.РФ - это экосреда, в которой живет риэлторская услуга будущего. Она представляет собой набор сервисов и инструментов, которые используют риэлторы в своей работе на каждом из этапов сделки. Пользователями экосреды РИС.РФ являются как агентства недвижимости, так специалисты, занимающиеся частной практикой. Для риэлтора экосреда РИС.РФ абсолютно бесплатна, при условии проведения сделок в Фора-Банке. Она создается в каждом городе присутствия Фора-Банка и позволяет снизить издержки и увеличить эффективность оказываемой риэлторской услуги. Доступ к экосреде РИС.РФ осуществляется по Карте риэлтора, которая выдается только профессиональным участникам рынка недвижимости при подтверждении опыта работы.
Узнать более подробную информацию можно на сайте или в любом отделении Фора-Банка или на сайте РИС.РФ. Присоединяйтесь!
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