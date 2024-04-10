Калужан призвали соблюдать противопожарные правила в лесах

8 апреля в нашем регионе объявлен пожароопасный сезон.

Резкое повышение дневных температур и отсутствие осадков повышает риск возникновения природных пожаров, напомнили в правительстве Калужской области.

Жителей области призвали самостоятельно не выжигать сухую растительность, не бросать в лесах горящие спички, окурки, стекла и легковоспламеняющиеся материалы. Также нельзя заправлять топливные баки двигателей внутреннего сгорания при их работе, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин.

При обнаружении лесного пожара власти просят звонить в региональную диспетчерскую службу минприроды 56-39-39 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.