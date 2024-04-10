Не страшно: как проходит осмотр у проктолога

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На вопросы читателей на прямой линии отвечал врач-колопроктолог медицинской клиники МЕДИКПРО Тимур Шабанов.

Если есть боль, делаем анестезию

— Тимур, правда ли, что люди до сих пор стесняются приходить на прием к проктологу?

— Действительно, это так. Многие женщины и мужчины стесняются прийти. У каждого своя причина. Некоторые стесняются врача: как показывать доктору это место. Вторая причина: сильно болит, как доктор будет смотреть, это нестерпимо. Чтобы решиться прийти к врачу, я советую посмотреть на сайте, как он выглядит, потому что эмпатия — ​это важно. Второе: почитать отзывы, спросить у знакомых. Третье: посмотреть видео, если доктор снимает, как проходит осмотр (это не значит, что пациент лежит, просто врач объясняет свои действия). В соцсетях МЕДИКПРО все выложено. Когда пациент приходит к нам, мы не сразу начинаем осмотр, сначала общаемся. И уже на 80 % человек успокаивается, понимает, что доктору можно довериться. Если есть болевой синдром, делаем анестезию, ждем 15 минут и потом проводим осмотр. Что касается расходных материалов, все они одноразовые, трубочки тоненькие, гель обезболивающий. Конечно, неприятно, но терпимо. Многие пациенты потом говорят: думали, что хуже будет, зря боялись.

— Как подготовиться к осмотру?

— Я рекомендую микроклизмы: 5 мл раствора, за 30–40 минут до приема. Это удобно, не нужно голодать, можно и на работе сделать.

— А если не знал, что нужна клизма?

— Ничего страшного, наша медсестра все приготовит. Надо просто записаться и прийти на 30 минут раньше. У нас так многие делают, они общаются, поддерживают друг друга.

— Как проходит осмотр?

— Я могу рассказать, как мы делаем это в нашей клинике. Пациент лежит на левом боку, колени поджаты к животу: так физиологически легче — ​поза эмбриона. И мне комфортно так смотреть пациента, и он не напрягается. Даем одноразовые шорты. Сначала идет визуальный осмотр перианальной области, пальцевой осмотр анального канала, пальпируются стенки, делаем аноскопию, чтобы доктор посмотрел цвет слизистой, нет ли полипов в анальном канале. И затем ректороманоскопия.

— Надо ли посещать проктолога с целью профилактики?

— После 40 лет надо посещать проктолога ежегодно. Это связано с тем, что многие заболевания: полипы, дивертикулез, онкология — до определенного времени немые. Просите сделать ректоскопию.

Нормализуйте стул

— Геморрой может перерасти в рак?

— Научного доказательств нет. Вообще, в интернете много ерунды написано. Читать надо достоверные сайты, например института колонопроктологии. Сейчас время блогеров, а они не врачи. Геморрой никогда не переходит в онкологию, но есть другие заболевания, которые переходят: полипы, трещины, свищи.

— Почему геморрой появляется во время беременности?

— В это время матка увеличивается в размере, идут застойные явления в малом тазу, отток крови уменьшается. Кровь застаивается в венах, появляются отеки. Коме того, матка сдвигает органы. Начинаются запоры. Поэтому надо больше двигаться, нормализовать стул.

— Откуда появляется геморрой?

— По моему опыту, больше всего влияет генетика: если есть предрасположенность, то геморрой со временем появится. Важен активный образ жизни. Нормализация стула. Во время похода в туалет есть правило 5 минут: потужились, не получилось, уходим. Лучше воды попить, сделать массаж живота, можно принять слабительное, микроклизму поставить. Подождали 20–30 минут и сходили. Поносы, кстати, хуже, чем запоры: идет раздражение слизистой, она отекает, и геморроидальные узлы начинают отекать.

Дает хорошие результаты

— Сколько длится лечение геморроя?

— Все зависит от стадии. Некоторым достаточно свечей и мазей. Раскрученный метод — лазерная геморроидэктомия. Но она подходит не всем, только тем, у кого 2-я, максимум 3-я стадия геморроя. У нас есть ультразвуковой скальпель, он позволяет получать хорошие результаты. Это бескровная хирургия. Болезненность, конечно, будет, но не такая сильная, как при стандартном лечении.

— Геморрой может весной обостряться?

— Нет, он бывает в любое время года. Снежная зима это подтвердила: люди начали лопатами работать, и приходила масса пациентов с геморроем. А теперь наступает сезон шашлыков, опосредованно это тоже влияет. Обильная пища, алкоголь могут спровоцировать появление геморроя.

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