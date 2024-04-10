Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 2,677 миллиарда рублей

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 5 апреля израсходовано 2,677 миллиарда рублей.

На проект «Образование» потратили 765 миллионов рублей, на «Демографию» - 639 миллионов, на «Жилье и городскую среду» - 464 миллиона, на «Здравоохранение» - 312 миллионов, на «Безопасные качественные дороги» - 302 миллиона.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.