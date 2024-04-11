Аллергия, псориаз, родинки: с какими проблемами калужане обращаются к дерматологу

erid: 2VfnxwLhR6G

На прямой линии в редакции на вопросы наших читателей отвечала заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Калужского областного кожно-венерологического диспансера Ксения Боброва.

— Ксения, какая сейчас ситуация в области с венерическим заболеваниями — ​сифилисом и гонореей?

— После длительного затишья в прошлом году стали регистрироваться единичные случаи свежих форм сифилиса с клинической картиной. Случаи гонореи тоже единичные, но венерологи нацелены на выявление гонореи.

За последнее десятилетие выявляются скрытые формы сифилиса, в основном за счет мигрантов при обследовании для выдачи медицинского заключения на работу в Калужской области.

— Каков скрытый период у сифилиса?

— Вызывается данное заболевание бактерией — ​бледной трепонемой, от момента внедрения бактерии в организм человека до первых проявлений заболевания может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Иногда первичные проявления могут остаться незамеченными пациентом и врач сталкивается с положительными реакциями крови на сифилис при обследовании пациента.

— Какие есть способы лечения? Это не смертельное заболевание?

— Заболевание не смертельное, но социально значимое, т. е. приносящее ущерб обществу и требующее социальной защиты больного. Принцип лечения один — ​антибактериальная терапия курсами, в зависимости от формы заболевания.

— Бытовой сифилис бывает?

— Теоретические это возможно, но, в связи с отсутствием свежих форм сифилитической инфекции, эта форма передачи заболевания не встречается.

Об аллергии

— Сейчас весна, актуальна аллергия. Часто к вам обращаются пациенты?

— Таких пациентов становится все больше. Мы как дерматологи чаще сталкиваемся в своей практике с проявлениями на коже. Пациенты приходят с высыпаниями, жалобами на покраснения, зуд, шелушение. Самое главное — дифференцировать аллергические заболевания от инфекционных. Если это обострение атопического дерматита — ​имеется излюбленная локализация, по которой мы можем заподозрить проявления аллергического характера.

— Какая аллергия распространена весной-­летом?

— Весна — ​период цветения трав, кустарников, деревьев, активного сокотечения в растениях. При попадании соков некоторых растений на кожу, например борщевика, под действием ультрафиолета фуранокумарины сока переходят в активную форму и могут вызывать сильнейшие ожоги, требующие длительного лечения.

О родинках

— Здравствуйте, меня зовут Надежда. Можно ли к вам обратиться за удалением родинки или кератомы? Как это происходит?

— Пациенты первично могут обратиться в кожно-­венерологический диспансер для приема дерматолога по полису ОМС или косметологом на платной основе. Специалист вас осмотрит, определит характер высыпаний. И, если что-­то насторожит врача, ​отправят на консультацию к онкологу.

Если осмотренное образование доброкачественное, ​врач-­косметолог может удалить данный дефект в косметологическом отделении «Имидж» методом криодеструкции или электрокоагуляцией. Электрокоагуляция требует местного обезболивания, сама процедура не опасна.

— Правда ли, что родинки удаляются безболезненно? Насколько опасны самостоятельные манипуляции с родинками?

— Родинки вообще самостоятельно трогать нельзя ни в коем случае, ни удалять самостоятельно, ни обрабатывать различными едкими веществами. Большая часть родинок (невусов) формируется к 25 годам, но и после этого могут появляться различные образования на коже. Самое главное — обращать внимание на внешние изменения невусов: ​быстрый рост, неравномерность окраски, изменение формы и др. должны насторожить пациентов. Врачи кожно-­венерологического диспансера проводят первичную диагностику пигментных образований с помощью дерматоскопии — ​метода неинвазивной визуальной диагностики поражений кожи.

— То есть если летом много лежал на пляже, то родинки могут появиться? Это не страшно?

— Не страшно. Родинки могут появляться в течение всей жизни. Но при длительном пребывании на солнце не забывайте использовать солнцезащитные средства.

— А сами могут исчезать?

— Нет, если пигмент появился, он уже никуда не денется. Если мы говорим о себорейных кератомах — ​доброкачественных образованиях (это последствия инсоляции), вот эти образования можно удалять методом криодеструкции. В осенне-­зимнее время в косметологическом отделении проводится активная работа по удалению таких новообразований.

О красоте

— Какие косметические процедуры для лица посоветуете в весенний период?

— Косметоолгических процедур много, но все они назначаются после консультации косметолога. Приходите в косметологическое отделение «Имидж», наши профессионалы посоветуют конкретные процедуры, учитывая особенности вашей кожи. Уходовые процедуры, инъекционные и аппаратные методы омоложения и удаления косметических дефектов — все имеет свои показания и противопоказания.

— Вы лечите облысение?

— Да. У нас в диспансере есть доктора, которые занимаются проблемой выпадения волос. В косметологическом отделении принимает врач­трихолог, проводится обследование кожи волосистой части головы с помощью трихоскопа. Некоторые перенесенные инфекции приводят к очаговому или диффузному выпадению волос (алопеции). Наши специалисты проводят диагностику и лечение данных заболеваний, отслеживают динамику роста и восстановления волос в течении нескольких месяцев.

К врачу с ребенком

— Как попасть к дерматологу с ребенком? Пытаюсь записаться через интернет, там нет такой записи.

— К сожалению, электронной записи к специалистам Калужского областного клинического кожно-­венерологического диспансера нет. Доступна запись через единую регистратуру Калужской области по номеру 122 или через оператора регистратуры кожно-­венерологического диспансера по телефону 71–73–71.

Для обращения к нашим специалистам не нужно брать направление от педиатра. Консультацию дерматолога при острых заболеваниях кожи можно получить в день обращения.

— Бородавки у детей можно у вас удалить?

– Врач­дерматовенеролог должен определить характер поражения кожи и рекомендовать способ удаления. Если ребенку выставлен диагноз «вирусные бородавки», ​можно удалить их щадящим методом криодеструкции. Процедура быстрая, неинвазивная, малоболезненная.

— Даете ли вы больничный маме, если ребенок проходит у вас лечение амбулаторно?

— Если ребенок отстранен от детского коллектива на время лечения заразного или острого заболевания кожи, нуждается в частом приеме медикаментов, постороннем уходе и обработке кожных покровов, ​то родителю положен электронный лист нетрудоспособности на период, который определяет лечащий врач-дерматовенеролог.

О тату и пирсинге

— Меня зовут Елена. Ребенку 16 лет. Нужно ли разрешение от родителей, чтобы ему сделали пирсинг?

— С 15 лет пациент может самостоятельно приходить на прием к врачу в поликлиническое отделение, но получать платные медицинские услуги, особенно такой вид медицинского вмешательства, как пирсинг, ​может самостоятельно только с 18-летнего возраста или до 18 лет с согласия родителей или опекунов.

— Раньше мамы дочкам сами уши прокалывали.

— Да, эта манипуляция проходила без соблюдения стерильности, мочки ушных раковин часто после таких проколов инфицировались, образовывались рубцы. Медицина, в частности косметология, шагнула вперед. Процедура прокола мочек уха автоматизирована: устройство для прокола по типу пистолета оснащено иглами-серьгами, которые, прокалывая мочку самостоятельно застегиваются.

— Сейчас мода и на тату. Правда ли, что это огромный удар по коже, особенно если все тело в тату? И вдруг человек хочет их убрать. Это возможно без последствий?

— Набивая постоянную татуировку, лучше подумать, необходимо ли тебе это в дальнейшей жизни или лучше временной татуировкой обойтись. К сожалению, при введении пигмента в кожу и при нанесении временных татуировок возможны аллергические реакции. Сейчас лазерная индустрия может помочь человеку избавиться от постоянных рисунков на коже, но некоторые пигменты очень плохо расщепляются и возможно образование рубцов после удаления.

Коварный псориаз

— У вас есть стационар?

— В кожно­венерологическом диспансере 4 стационара: дневной стационар при поликлинике, детское кожное отделение, взрослое кожное отделение, венерологический стационар. Районным пациентам круглосуточный стационар необходим для получения качественной медицинской помощи, проведения полноценного курса лечения.

— Псориаз — это распространенное заболевание?

— Да, это заболевание широко распространено. Болеют и дети, и взрослые. Псориаз имеет ограниченные проявления в виде дежурных бляшек, а также распространенные проявления, затрагивая волосистую часть головы, лицо, туловище, конечности, ногти, суставы и внутренние органы. При агрессивном течении заболевания возможна инвалидизация пациентов. В связи с чем необходимо наблюдаться у врачей-­дерматовенерологов и вовремя проходить курсы лечения.

— Как изменилось лечение этого заболевания?

— Медицина движется вперед, наряду с системными препаратами появились физиотерапевтические методы лечения кожных заболеваний, в т. ч. псориаза. В кожно-­венерологическом диспансере имеется ПУВА‑установка и узкополосная средневолновая фототерапия на длине волны 311 нанометров. С 2019 года проводится лечение псориаза с применением генно-­инженерной биологической терапии. Данный вид лечения имеет свои показания и противопоказания.

Г. Калуга, ул. Первомайская, 33.

Регистратура: (4842) 71-73-71.

Отделение дерматологии и урогенитальной патологии.

Тел.: (4842) 71-73-60.

Отделение медицинской косметологии «Имидж».

Тел.: (4842) 71-73-63.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер».