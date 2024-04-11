Аллергия, псориаз, родинки: с какими проблемами калужане обращаются к дерматологу

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На прямой линии в редакции на вопросы наших читателей отвечала заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Калужского областного кожно-венерологического диспансера Ксения Боброва.
— Ксения, какая сейчас ситуация в области с венерическим заболеваниями — сифилисом и гонореей?
— После длительного затишья в прошлом году стали регистрироваться единичные случаи свежих форм сифилиса с клинической картиной. Случаи гонореи тоже единичные, но венерологи нацелены на выявление гонореи.
За последнее десятилетие выявляются скрытые формы сифилиса, в основном за счет мигрантов при обследовании для выдачи медицинского заключения на работу в Калужской области.
— Каков скрытый период у сифилиса?
— Вызывается данное заболевание бактерией — бледной трепонемой, от момента внедрения бактерии в организм человека до первых проявлений заболевания может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Иногда первичные проявления могут остаться незамеченными пациентом и врач сталкивается с положительными реакциями крови на сифилис при обследовании пациента.
— Какие есть способы лечения? Это не смертельное заболевание?
— Заболевание не смертельное, но социально значимое, т. е. приносящее ущерб обществу и требующее социальной защиты больного. Принцип лечения один — антибактериальная терапия курсами, в зависимости от формы заболевания.
— Бытовой сифилис бывает?
— Теоретические это возможно, но, в связи с отсутствием свежих форм сифилитической инфекции, эта форма передачи заболевания не встречается.
Об аллергии
— Сейчас весна, актуальна аллергия. Часто к вам обращаются пациенты?
— Таких пациентов становится все больше. Мы как дерматологи чаще сталкиваемся в своей практике с проявлениями на коже. Пациенты приходят с высыпаниями, жалобами на покраснения, зуд, шелушение. Самое главное — дифференцировать аллергические заболевания от инфекционных. Если это обострение атопического дерматита — имеется излюбленная локализация, по которой мы можем заподозрить проявления аллергического характера.
— Какая аллергия распространена весной-летом?
— Весна — период цветения трав, кустарников, деревьев, активного сокотечения в растениях. При попадании соков некоторых растений на кожу, например борщевика, под действием ультрафиолета фуранокумарины сока переходят в активную форму и могут вызывать сильнейшие ожоги, требующие длительного лечения.
О родинках
— Здравствуйте, меня зовут Надежда. Можно ли к вам обратиться за удалением родинки или кератомы? Как это происходит?
— Пациенты первично могут обратиться в кожно-венерологический диспансер для приема дерматолога по полису ОМС или косметологом на платной основе. Специалист вас осмотрит, определит характер высыпаний. И, если что-то насторожит врача, отправят на консультацию к онкологу.
Если осмотренное образование доброкачественное, врач-косметолог может удалить данный дефект в косметологическом отделении «Имидж» методом криодеструкции или электрокоагуляцией. Электрокоагуляция требует местного обезболивания, сама процедура не опасна.
— Правда ли, что родинки удаляются безболезненно? Насколько опасны самостоятельные манипуляции с родинками?
— Родинки вообще самостоятельно трогать нельзя ни в коем случае, ни удалять самостоятельно, ни обрабатывать различными едкими веществами. Большая часть родинок (невусов) формируется к 25 годам, но и после этого могут появляться различные образования на коже. Самое главное — обращать внимание на внешние изменения невусов: быстрый рост, неравномерность окраски, изменение формы и др. должны насторожить пациентов. Врачи кожно-венерологического диспансера проводят первичную диагностику пигментных образований с помощью дерматоскопии — метода неинвазивной визуальной диагностики поражений кожи.
— То есть если летом много лежал на пляже, то родинки могут появиться? Это не страшно?
— Не страшно. Родинки могут появляться в течение всей жизни. Но при длительном пребывании на солнце не забывайте использовать солнцезащитные средства.
— А сами могут исчезать?
— Нет, если пигмент появился, он уже никуда не денется. Если мы говорим о себорейных кератомах — доброкачественных образованиях (это последствия инсоляции), вот эти образования можно удалять методом криодеструкции. В осенне-зимнее время в косметологическом отделении проводится активная работа по удалению таких новообразований.
О красоте
— Какие косметические процедуры для лица посоветуете в весенний период?
— Косметоолгических процедур много, но все они назначаются после консультации косметолога. Приходите в косметологическое отделение «Имидж», наши профессионалы посоветуют конкретные процедуры, учитывая особенности вашей кожи. Уходовые процедуры, инъекционные и аппаратные методы омоложения и удаления косметических дефектов — все имеет свои показания и противопоказания.
— Вы лечите облысение?
— Да. У нас в диспансере есть доктора, которые занимаются проблемой выпадения волос. В косметологическом отделении принимает врачтрихолог, проводится обследование кожи волосистой части головы с помощью трихоскопа. Некоторые перенесенные инфекции приводят к очаговому или диффузному выпадению волос (алопеции). Наши специалисты проводят диагностику и лечение данных заболеваний, отслеживают динамику роста и восстановления волос в течении нескольких месяцев.
К врачу с ребенком
— Как попасть к дерматологу с ребенком? Пытаюсь записаться через интернет, там нет такой записи.
— К сожалению, электронной записи к специалистам Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера нет. Доступна запись через единую регистратуру Калужской области по номеру 122 или через оператора регистратуры кожно-венерологического диспансера по телефону 71–73–71.
Для обращения к нашим специалистам не нужно брать направление от педиатра. Консультацию дерматолога при острых заболеваниях кожи можно получить в день обращения.
— Бородавки у детей можно у вас удалить?
– Врачдерматовенеролог должен определить характер поражения кожи и рекомендовать способ удаления. Если ребенку выставлен диагноз «вирусные бородавки», можно удалить их щадящим методом криодеструкции. Процедура быстрая, неинвазивная, малоболезненная.
— Даете ли вы больничный маме, если ребенок проходит у вас лечение амбулаторно?
— Если ребенок отстранен от детского коллектива на время лечения заразного или острого заболевания кожи, нуждается в частом приеме медикаментов, постороннем уходе и обработке кожных покровов, то родителю положен электронный лист нетрудоспособности на период, который определяет лечащий врач-дерматовенеролог.
О тату и пирсинге
— Меня зовут Елена. Ребенку 16 лет. Нужно ли разрешение от родителей, чтобы ему сделали пирсинг?
— С 15 лет пациент может самостоятельно приходить на прием к врачу в поликлиническое отделение, но получать платные медицинские услуги, особенно такой вид медицинского вмешательства, как пирсинг, может самостоятельно только с 18-летнего возраста или до 18 лет с согласия родителей или опекунов.
— Раньше мамы дочкам сами уши прокалывали.
— Да, эта манипуляция проходила без соблюдения стерильности, мочки ушных раковин часто после таких проколов инфицировались, образовывались рубцы. Медицина, в частности косметология, шагнула вперед. Процедура прокола мочек уха автоматизирована: устройство для прокола по типу пистолета оснащено иглами-серьгами, которые, прокалывая мочку самостоятельно застегиваются.
— Сейчас мода и на тату. Правда ли, что это огромный удар по коже, особенно если все тело в тату? И вдруг человек хочет их убрать. Это возможно без последствий?
— Набивая постоянную татуировку, лучше подумать, необходимо ли тебе это в дальнейшей жизни или лучше временной татуировкой обойтись. К сожалению, при введении пигмента в кожу и при нанесении временных татуировок возможны аллергические реакции. Сейчас лазерная индустрия может помочь человеку избавиться от постоянных рисунков на коже, но некоторые пигменты очень плохо расщепляются и возможно образование рубцов после удаления.
Коварный псориаз
— У вас есть стационар?
— В кожновенерологическом диспансере 4 стационара: дневной стационар при поликлинике, детское кожное отделение, взрослое кожное отделение, венерологический стационар. Районным пациентам круглосуточный стационар необходим для получения качественной медицинской помощи, проведения полноценного курса лечения.
— Псориаз — это распространенное заболевание?
— Да, это заболевание широко распространено. Болеют и дети, и взрослые. Псориаз имеет ограниченные проявления в виде дежурных бляшек, а также распространенные проявления, затрагивая волосистую часть головы, лицо, туловище, конечности, ногти, суставы и внутренние органы. При агрессивном течении заболевания возможна инвалидизация пациентов. В связи с чем необходимо наблюдаться у врачей-дерматовенерологов и вовремя проходить курсы лечения.
— Как изменилось лечение этого заболевания?
— Медицина движется вперед, наряду с системными препаратами появились физиотерапевтические методы лечения кожных заболеваний, в т. ч. псориаза. В кожно-венерологическом диспансере имеется ПУВА‑установка и узкополосная средневолновая фототерапия на длине волны 311 нанометров. С 2019 года проводится лечение псориаза с применением генно-инженерной биологической терапии. Данный вид лечения имеет свои показания и противопоказания.
Г. Калуга, ул. Первомайская, 33.
Регистратура: (4842) 71-73-71.
Отделение дерматологии и урогенитальной патологии.
Тел.: (4842) 71-73-60.
Отделение медицинской косметологии «Имидж».
Тел.: (4842) 71-73-63.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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