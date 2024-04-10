Владислав Шапша возложил цветы к Вечному огню на Безымянной высоте

Губернатор Калужской области 9 апреля побывал с рабочим визитом в Куйбышевском районе.
Он посетил мемориал «Безымянная высота».
Мемориальный комплекс напоминает об одном из эпических эпизодов Великой Отечественной войны, воспетых в знаменитой песне «На Безымянной высоте». Название этой песни определило название музейного комплекса, открывшегося 9 мая 1980 года и состоящего из памятника павшим воинам, землянки в три наката, музея.
Экспозиция рассказывает об освобождении Куйбышевского района от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение началось 1 сентября 1943 года войсками 49-й, 10-й и 50-й армии. Воины Красной Армии 9 сентября освободили 52 населенных пункта, противник оказывал упорное сопротивление. 13 сентября небольшой группе бойцов – 18 добровольцам, воинам-сибирякам под командованием младшего лейтенанта Е.И. Порошина – удалось прорваться через вражеские позиции и захватить важную в тактическом отношении высоту 224,1.
Фашистское командование не предполагало, что подобная акция могла быть под силу такому количеству советских солдат, и бросило против них одновременно несколько пехотных подразделений, в общей сложности около 300 человек. Стремясь удержать высоту, сибиряки сражались самоотверженно и уничтожили свыше ста гитлеровцев. Похоронены герои на «Безымянной высоте» у развилки дорог. В живых остались только двое – Константин Власов и Герасим Лапин.
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