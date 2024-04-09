В Калужской области ищут 68-летнего мужчину

Алексей Федорина из города Железногорска Курской области ищут с 15 мая прошлого года.

Пенсионер может находиться в нашем регионе, сообщили 9 апреля в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины - 170 сантиметров. У него седые волосы с залысинами, карие глаза.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.