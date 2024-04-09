Пользователям подписки MiXX доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный онлайн-шопинг

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Tele2 расширяет возможности подписки MiXX. В ней появились новые предложения — сервис «Пакет» от X5 и подписка Ozon Premium. Теперь MiXX закрывает еще больше потребностей клиентов – при этом цена на подписку не меняется.

Одно из главных преимуществ продукта — механика конструктора: пользователь самостоятельно может настроить подписку и включить в нее только необходимые для него сервисы, отталкиваясь от своих предпочтений. Оператор постоянно улучшает подписку MiXX, ориентируясь как на запросы клиентов, так и на предложения конкурентов на рынке.

Согласно маркетинговым исследованиям за 2021-2023 гг., сервисы из категорий «доставка еды», «продукты» и «онлайн-шопинг» вошли в топ-5 наиболее ожидаемых в подписке. Учитывая эту потребность клиентов, с 3 апреля Tele2 предлагает новые офферы — пользователи могут добавить в подписку MiXX любой версии сервис «Пакет» от X5. В MiXX версии М, L, Max доступна еще и подписка Ozon Premium от партнера — маркетплейса Ozon.

Сервис «Пакет» от X5 дает возможность пользоваться бесплатной доставкой из «Пятерочки» и «Перекрестка», получать кешбэк на покупки в этих магазинах сети, в том числе повышенный на отдельные категории товаров. Подписка Ozon Premium включает в себя увеличенный срок на возврат покупок на Ozon, бесплатную доставку, кешбэк на рестораны и фастфуд. Полный список бонусов можно найти на сайте оператора.

В исследовании TrendVision 2023 отмечается тренд на сберегательный шопинг — покупатели придерживаются стратегии экономии, оценивая выгоду. Расширяя подписку MiXX и добавляя новые сервисы партнеров, Tele2 не меняет цену продукта – она начинается от 250 рублей. Кроме того, есть и неоспоримая выгода от использования MiXX — стоимость подписки MiXX Max почти в 16 раз меньше суммарной стоимости всех включенных сервисов.

Информация на момент публикации.

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