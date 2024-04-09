Ока за сутки опустилась еще на 121 сантиметр

Уровень воды в реке в черте Калуги продолжает быстро падать, сообщили в МЧС.

На утро 9 апреля он составлял 352 сантиметра от нуля гидропоста.

Протва за сутки снизилась на 134 сантиметра, Угра – на 81, Жиздра – на 59.