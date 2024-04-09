Две калужанки зарегистрировали в своих квартирах 81 иностранца

Но никто из мигрантов с ними не жил. О завершении расследования уголовных дел во вторник, 9 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

39-летняя женщина прописала 43 иностранца. С каждого из них она брала деньги.

А 35-летняя калужанка бесплат но зарегистрировала 38 человек.

Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы за фиктивную регистрацию.