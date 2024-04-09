В Калуге собираются отловить 400 бездомных собак

На эти цели в бюджете на 2024 год заложили 4,7 миллиона рублей, сообщили 9 апреля в городской управе.

Ожидается, что большую часть из них после чипирования, вакцинации и стерилизации выпустят обратно на улицы города.

За 2023 год в Калуге отловили 427 собак. Из них 234 выпустили обратно.