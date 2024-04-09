Страйкбол: от игры до повседневности - оружие, которым могут пользоваться все

erid: 2VfnxwfenGY

Вероятно, все уже ощутили, что разговоров про оружие вокруг становится все больше и больше. Это действительно так. Но вместо обсуждения насилия, переключимся на мирные темы — поговорим о страйкболе, где оружием пользуются и подростки, и взрослые без угрозы здоровью и жизни.

Что связывает мирных людей и оружие

В первую очередь, страйкбол — это увлекательная игра и новый вид спорта, который для многих становится образом жизни. Человек приходит просто поиграть и расслабиться, а получает полный спектр эмоций, стратегий, возможностей. От динамичных схваток на поле боя, до интенсивных тренировок и обмена опытом. Страйкбол привлекает игроков всех возрастов и уровней подготовки.

Стрелялки на даче

Обычно для новичков страйкбол начинался с тренировок на полигоне. В командах и под чутким руководством инструктора они оттачивали свое мастерство. С приходом Covid-19 пришлось дистанцироваться. Страйкбол стал доступнее и перешел в разряд народной забавы.

К примеру, люди стали брать пневматику в свой загородный дом или на дачу: устроить полигон у себя на участке, пострелять по баночкам из автомата и т.д. Благодаря большому выбору страйкбольной амуниции, можно не выходя из дома стать одним из солдат «Командос».

Все это законно и доступно практически каждому.

Съемки видеороликов

Не все знают, но именно страйкбольное оружие и амуницию часто применяют при съемках кино. Ведь многие модели пневматики — это точные копии боевого оружия. Вплоть до развесовки и баллистических качеств (на коротких дистанциях).

Работы по дому

Среди людей, которые никак не связаны со страйкболом, становятся популярными шумоподавляющие страйкбольные наушники. Они снижают уровень шума, защищают от контузий при выстрелах, позволяют избежать прочих травм органов слуха. Есть модели с возможностью подключения к рации.

Такие наушники находят применение в быту при шумных работах: покосе травы, работе с перфоратором или болгаркой. Благодаря возможности подключения к плееру, можно даже слушать музыку во время работы.

Тренировки

Не будем уходить от реальности. В жизни могут пригодиться и навыки владения реальным оружием. Можно, конечно, использовать в тренировках охолощенное оружие, но обратной связи не будет. Попадания и ранения будут весьма условными.

При стрельбе страйкбольными шариками противник ощущает каждое попадание. Сразу становится ясно, какие ошибки лишили бы его руки, ноги или стали бы фатальными на поле боя.

Как сделать свой первый шаг навстречу страйкболу

Страйкбол — не самое дешевое увлечение и новичков это может пугать. Однако на старте не обязательно покупать оружие и полный комплект амуниции. Для начала можно взять все в аренду в «Страйкбол Спорт» и тратиться только на то, что вам действительно нужно.

Реклама. ИП Сереженко М.В. ИНН 770509057966