В Калуге пройдет финал Всероссийского чемпионата «Знание.Игра» по ЦФО

Школьники и студенты определят лучших 18 апреля в формате «Что? Где? Когда?».

В финале примут участие 10 команд из колледжей нашего региона.

Ранее в отборочных играх участвовали 250 команд школьников и студентов. В региональном финале определятся четыре лучшие команды каждого из округов.

А федеральный финал пройдет в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» в мае.