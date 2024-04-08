Калужская область прошла весеннее половодье без чрезвычайных ситуаций

Пик паводка наблюдался со 2 по 4 апреля, сообщили в понедельник на заседании правительства. Сейчас уровень воды в реках быстро снижается.

- Обстановка находится под контролем, - рассказал начальник ГУ МЧС по Калужской области Владислав Блеснов. - Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Проблемных вопросов нет. До конца этой недели дачные участки должны освободиться от воды.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что паводок прошел без происшествий, несмотря на большое количество снега.

- Мы прошли этот период без замечаний, - подчеркнул глава региона. - Спасибо всем, кто принимал участие в обеспечении безопасности во время паводкового периода. Впереди пожароопасный период. Мы должны с полной серьезности к этому подойти и быть во всеоружии.