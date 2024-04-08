В Калужской области уберут свалку мусора в лесу

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку около деревни Еловка. О результатах сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник, 8 апреля.

После осмотра леса стало ясно, что на его территории образовалась свалка строительных и твердых коммунальных отходов.

Суд полностью удовлетворил иск в отношении минприроды. Теперь сотрудники министерства будут обязаны очистить данную местность от незаконных свалок.

Устранение нарушений будет на контроле прокуратуры.