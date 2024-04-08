Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 11,4%

За неделю, с 1 по 7 апреля, зафиксированы 6138 случаев, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре. Еще четверо заболели гриппом.

Пороговые значения заболеваемости превышены только у взрослых.

В больницы с ОРВИ попали 30 человек.