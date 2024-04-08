Первые укусы клещей зафиксированы в Калужской области

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, несколько пострадавших обратились к медикам в Калуге, Обнинске, Кировском и Малоярославецком районах, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве предупредили, что пик весенней активности клещей в Калужской области приходится на середину апреля и май.

В Калуге в этом году планируют обработать средствами от членистоногих 226 гектаров.