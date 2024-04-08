Старец Илий вернулся в Оптину Пустынь

Схиархимандрит Илий в конце 1980-х годов принимал участие в возрождении Оптиной Пустыни в Калужской области. Он является духовником Патриарха Кирилла.

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