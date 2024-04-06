Вода начала резко опускаться в крупных калужских реках

Данные за последние сутки 6 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Угре уровень воды понизился на 78 сантиметров, в Оке – на 73, в Жиздре – на 29, в Протве – на 20.

Пик паводка в Калужской области пройден 4-5 апреля, хотя многие дачные участки и дороги до сих пор остаются под водой. Наиболее тяжелая обстановка в СНТ рядом с Обнинском.