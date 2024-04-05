В Калужской области размыло единственную дорогу в деревню

Жители деревни Светлицы Бабынинского района из-за разлива реки Перемена остались без единственной дороги к населенному пункту. В результате прокуратура организовала проверку местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и следственного комитета региона.

Прокурор Бабынинского района приехал на место происшествия.



- Встретился с жителями, которые оказались в зоне подтопления, взял на контроль работу уполномоченных органов, -отметил он.