Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 62 тысяч рублей

Росстат на днях опубликовал данные за январь нынешнего года.

В нашем регионе средняя начисленная зарплата составила 62 404 рубля. По сравнению с декабрем она снизилась на 21%.

По сравнению с январем 2023 года калужане наоборот начали зарабатывать больше почти на 20%.