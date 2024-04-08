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В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

Опубликовано: 08.04.2024 09:00 0 274

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Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 4 классы на 2024/2025 учебный год

Ваш малыш скоро станет первоклассником? Напомним, что с 1 апреля в школах России начинается запись детей в 1 класс на учебный год 2024/2025. Самое время выбрать подходящую школу. С одной стороны, что тут сложного — пошел в ближайшую и все. С другой стороны, хочется дать своему ребенку все самое лучшее, помочь ему раскрыть свои способности и стать успешным в жизни. Для этого есть специальные школы, где детей готовят к будущему. Это как школа для супергероев, только для детей. Яркий пример — TOP IT SCHOOL.

Немного о супершколе

Это современная частная школа. Ее программа соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и предполагает углубленное изучение IT и английского языка. Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Открыт IT-колледж (130 филиалов). Создан IT-университет (15 филиалов). Действует Языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.

Объявлен набор детей на 2024/2025 учебный год в:

Как уже освоить этот «инглиш»

Здесь, начиная с 1-го класса, ежедневно проходят занятия по английскому языку. Предусмотрено большое количество практических занятий. Кроме этого, есть разговорный клуб Speaking Club и театральная студия English Drama. И это еще не всё! Не выезжая из города дети TOP IT SCHOOL имеют возможность общаться на английском языке через телемосты с детьми из других городов и стран, где находится «Академия ТОП». Все это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении английского.

Покоряем просторы мета вселенной

В частной школе есть предметы, которые не всегда преподают в обычном образовательном учреждении. Например, программирование, создание мобильных приложений, 3D-моделирование, разработка игр, робототехника, создание сайтов, дизайн, фото- и видеосъемка. Отличается и учебный процесс:

  • у каждого ребенка свое рабочее место в компьютерной лаборатории, где дети активно используют компьютер для подготовки проектов;
  • фото- и видео лаборатории, в которых проводятся тематические занятия;
  • современные оснащенные лаборатории робототехники;
  • использование VR-очков для познания мира.

Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа, раскрывает возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

Дополнительные суперсилы не помешают

Кроме основных предметов, дети развивают soft-skills, или мягкие навыки. Например, эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Все это помогает ребенку обрести уверенность в себе, в своих способностях и учит взаимодействовать с другими.

Никакого буллинга, только дружеская атмосфера

TOP IT SCHOOL заботится о том, чтобы в школе была психологически комфортная атмосфера. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы. Именно в такой теплой и дружеской среде раскрывается многогранный потенциал ребенка.

Как проходит обучение в школе будущего

Занятия проходят в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Домашнюю работу ученикам делать не нужно, поскольку они все успевают выполнить в школе под контролем опытных учителей и тьюторов. Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. Здесь предусмотрено сбалансированное трехразовое питание. Меню разработано с учетом возрастных особенностей детей. На протяжении учебного года родители получают еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.

Для всех, кто хочет своими глазами увидеть TOP IT SCHOOL, 13 апреля в 14:00 состоится День открытых дверей. На мероприятии вы сможете получить всю необходимую информацию о программе и условиях поступления.

Запись по телефону +7(4842)21-80-08 или на сайте. Количество мест на 2024/2025 учебный год ограничено.

Компьютерная Академия ТОП:
ул. Циолковского, 8, оф 303, 3 этаж;
+7 (4842) 21-80-08

https://topitschool.ru/kaluga

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Опубликовано: 08.04.2024 09:00 0 274
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