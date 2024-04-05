В Калужской области нашли 20 тонн опасных помидоров

Через наш регион овощи из Турции собирались доставить в Москву, сообщили 5 апреля в региональном Россельхознадзоре.

В овощах во время проверки обнаружили южноамериканскую томатную моль.

Гусеницы насекомого повреждают томаты, перец, баклажаны, картофель, фасоль и табак. Потери урожая могут достигать от 40 до 100%.