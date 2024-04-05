Уровень реки Суходрев в поселке Полотняный Завод снижается

Ранее мы сообщали о подтоплении 21 участка на улице Калужской в Полотняном Заводе. Это произошло из-за разлива реки Суходрев.

В пятницу, 5 марта, на реке Суходрев зафиксировали спад паводка. Об этом рассказал глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов.

- Мост появился из-под воды буквально за сутки, - отметил он.