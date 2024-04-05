В Калуге поймали узорчатого полоза

Руководитель центра реабилитации и спасения животных «Феникс» Вероника Матюшина рассказала, что на режимном объекте в Калуге поймали змею.

Сначала сотрудники центра подумали, что это молодая гадюка. Так как были сомнения, фотографию рептилии отправили серпентологам. После этого мнения разделились. Специалисты стали предполагать, что это медянка или полоз.

В итоге все пришли к выводу, что это узорчатый полоз.

- Он не ядовит. Однако это не представитель местной фауны, - рассказала Вероника Матюшина. - Данный вид обитает в Азии.