«Кто-то собирается это восстанавливать или так и останется на веки вечные?»: калужанка пожаловалась на раскопанный тротуар

В редакцию поступила жалоба от читательницы. Женщина рассказала, что тротуар по адресу Димитрова, 4 разрыли еще зимой.

- Тогда устраняли коммунальную аварию. Сейчас уже теплое время года настало, - уточняет женщина. – Кто-то собирается это восстанавливать или так и останется на веки вечные?

Мы обратились с данным вопросом в горуправу.

- Земляные работы производились ГП «Калугаоблводоканал» в январе 2024 года. В адрес ГП «Калугаоблводоканал» направлено обращение о восстановлении в кратчайшие сроки плиточного покрытия, нарушенного при производстве земляных работ, - рассказали чиновники. - Восстановление благоустройства будет проконтролировано в весенний период 2024 г. согласно графику восстановления благоустройства ГП «Калугаоблводоканал».