Первое блюдо: калужане рассказали о своем любимом супе

5 апреля отмечается Международный день супа.

Этот праздник создан, чтобы в очередной раз напомнить о важности этого блюда для здоровья человека.

В честь этого дня мы решили спросить у калужан о том, какой суп у них самый любимый.

Какие его вариации занимают отдельное место в сердцах горожан, смотрите в нашем видеосюжете.