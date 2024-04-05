1000 калужан призовут в армию

В ходе весеннего призыва повестки получат около 5000 жителей Калужской области, но отправится служить только каждый пятый из них, сообщили в горуправе Калуги.

Напомним, с этого года на срочную службу в армию призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Верхняя граница увеличилась на три года.

Всего в регионе создали 26 призывных комиссий.