Газэнергобанк снова поборется за звание «Работодатель года»

erid: 2VfnxvpYSZN
В прошлом году Газэнергобанк занял одно из призовых мест в проекте «Лучший работодатель года–2023», и надеется на поддержку калужан и в этот раз.
Жители Калужской области — читатели медиахолдинга «Комсомольская правда–Калуга», традиционно голосуют за предприятия различных отраслей, выбирая лучшие места для работы в регионе. Газэнергобанк неоднократно становился победителем в номинации «Финансовые и страховые учреждения Калужской области».
В рамках этапа «Знакомство с работодателем» мы встретились с Еленой Жуковой, председателем правления Газэнергобанка и узнали, в чём секрет успеха и почему калужане хотят работать в банке.
— Газэнергобанк — один из старейших игроков финансового сектора Калужской области. Наши клиенты ценят высокий уровень обслуживания, у банка хорошая репутация на рынке. Раньше говорили: «Кадры решают всё», и на примере Газэнергобанка с уверенностью могу сказать, что это действительно так. Мы внимательно относимся к сотрудникам, в работе ценим профессионализм и самоотдачу. Сегодня в банке работают увлечённые, преданные своему делу люди. Их привлекает не только стабильная и достойная оплата труда, которую предлагает банк, но и наша корпоративная культура, общие ценности, в основе которых взаимоуважение, справедливость и честность в отношениях между коллегами.
Газэнергобанк входит в банковскую группу Синара, поэтому у нас применяются все самые современные и передовые практики работы с персоналом одного из крупнейших региональных банков страны.
У нас благоприятная атмосфера для роста и самореализации каждого члена команды. Мы развиваем персонал и активно инвестируем в профессиональное обучение, коучинг сотрудников. Ежегодно специалисты проходят дополнительное обучение по различным направлениям деятельности, посещают профильные конференции и семинары. Новые сотрудники, пришедшие в банк, погружаются в процессы вместе с наставниками. Ими становятся, как правило, самые опытные профессионалы подразделения, которые постепенно передают тонкости новичкам. Адаптация и обучение проходят очень легко и быстро.
Работа в Газэнергобанке — это не только сложные задачи, но и гармоничная внутренняя среда. Мы умеем не только усердно трудиться, но и весело отдыхать, поддерживаем различные социальные проекты. Корпоративная жизнь сотрудников разнообразна и интересна. Они с радостью принимают участие в межбанковских спартакиадах, конкурсах талантов, общественных мероприятиях и акциях. Это мотивируют на новые успехи и делает коллектив ещё более сплочённым.
Конечно, очень важно, где работать и с кем, ведь человек проводит на работе значительную часть времени — при стандартной сорокачасовой неделе в год получается 80 суток без перерыва. Согласитесь, стоит постараться достигнуть баланса между работой и личной жизнью. Гораздо приятнее и полезнее проводить время в здоровой атмосфере, с людьми схожих принципов, которых объединяет постоянное стремление к развитию и работа, которая приносит удовольствие. Я очень горжусь и ценю коллектив Газэнергобанка и приглашаю перспективных и креативных людей присоединиться к нашей команде.
г. Калуга, ул. Плеханова, 4.
Контакт-центр: 8-800-700-3000
www.gebank.ru
АО «Газэнергобанк». Лиц. ЦБ РФ №3252. ОГРН: 1024000000210. Реклама.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.