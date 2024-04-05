Газэнергобанк снова поборется за звание «Работодатель года»

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В прошлом году Газэнергобанк занял одно из призовых мест в проекте «Лучший работодатель года–2023», и надеется на поддержку калужан и в этот раз.

Жители Калужской области — читатели медиахолдинга «Комсомольская правда–Калуга», традиционно голосуют за предприятия различных отраслей, выбирая лучшие места для работы в регионе. Газэнергобанк неоднократно становился победителем в номинации «Финансовые и страховые учреждения Калужской области».

В рамках этапа «Знакомство с работодателем» мы встретились с Еленой Жуковой, председателем правления Газэнергобанка и узнали, в чём секрет успеха и почему калужане хотят работать в банке.

— Газэнергобанк — один из старейших игроков финансового сектора Калужской области. Наши клиенты ценят высокий уровень обслуживания, у банка хорошая репутация на рынке. Раньше говорили: «Кадры решают всё», и на примере Газэнергобанка с уверенностью могу сказать, что это действительно так. Мы внимательно относимся к сотрудникам, в работе ценим профессионализм и самоотдачу. Сегодня в банке работают увлечённые, преданные своему делу люди. Их привлекает не только стабильная и достойная оплата труда, которую предлагает банк, но и наша корпоративная культура, общие ценности, в основе которых взаимоуважение, справедливость и честность в отношениях между коллегами.

Газэнергобанк входит в банковскую группу Синара, поэтому у нас применяются все самые современные и передовые практики работы с персоналом одного из крупнейших региональных банков страны.

У нас благоприятная атмосфера для роста и самореализации каждого члена команды. Мы развиваем персонал и активно инвестируем в профессиональное обучение, коучинг сотрудников. Ежегодно специалисты проходят дополнительное обучение по различным направлениям деятельности, посещают профильные конференции и семинары. Новые сотрудники, пришедшие в банк, погружаются в процессы вместе с наставниками. Ими становятся, как правило, самые опытные профессионалы подразделения, которые постепенно передают тонкости новичкам. Адаптация и обучение проходят очень легко и быстро.

Работа в Газэнергобанке — это не только сложные задачи, но и гармоничная внутренняя среда. Мы умеем не только усердно трудиться, но и весело отдыхать, поддерживаем различные социальные проекты. Корпоративная жизнь сотрудников разнообразна и интересна. Они с радостью принимают участие в межбанковских спартакиадах, конкурсах талантов, общественных мероприятиях и акциях. Это мотивируют на новые успехи и делает коллектив ещё более сплочённым.

Конечно, очень важно, где работать и с кем, ведь человек проводит на работе значительную часть времени — при стандартной сорокачасовой неделе в год получается 80 суток без перерыва. Согласитесь, стоит постараться достигнуть баланса между работой и личной жизнью. Гораздо приятнее и полезнее проводить время в здоровой атмосфере, с людьми схожих принципов, которых объединяет постоянное стремление к развитию и работа, которая приносит удовольствие. Я очень горжусь и ценю коллектив Газэнергобанка и приглашаю перспективных и креативных людей присоединиться к нашей команде.

г. Калуга, ул. Плеханова, 4.

Контакт-центр: 8-800-700-3000

www.gebank.ru

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