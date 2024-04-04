Калужане пожаловались на непроходимую грязь в центре города

В редакцию обратилась читательница с жалобой на грязь на перекрестке улиц Труда и Рылеева

- Между домами 11 и 13 непроходимая грязь. К кому обратиться не знаю, - отметила женщина. – Но жильцам с переулка Труда приходится идти по колено в грязи.

Мы обратились в горуправу. Чиновники пообещали направить эту информацию в УГХ и УЖКХ.