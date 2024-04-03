В Калуге назвали самые популярные детские имена

За март в городе появились на свет 306 детей, рассказали в городской управе.

Среди них было 162 мальчика. Их чаще всего называли Александрами, Михаилами, Артемами и Романами.

Девочек было чуть меньше – 144. Самые популярные имена для них - Анна, Мария, Варвара и Алиса.

В пяти семьях Калуги родились двойни.