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В 15 регионах России пройдет благотворительная программа «Мир без слез»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.04.2024 15:00 0 225
В 15 регионах России пройдет благотворительная программа «Мир без слез»

Медицинское оборудование больницам передаст банк ВТБ.

- Передача оборудования медицинским центрам – главная задача программы, но не менее важно для нас – поддержать маленьких пациентов, скрасить их пребывание в больницах, поднять настроение и приблизить выздоровление, поэтому в этом году в гости к ребятам отправятся вместе со спектаклем о финансовой грамотности персонажи из передачи «Спокойной ночи, малыши! - рассказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Первое представление прошло в Детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского в Москве.

- Мы сотрудничаем с банком уже 14 лет, - отметил главный врач больницы им. Г.Н. Сперанского Иван Афуков. - За это время вместе мы помогли множеству детей. Я имею в виду не только оборудование – за годы проведения программы ребята стали участниками праздников и новогодних акций. Такие активности играют очень важную роль в выздоровлении – они создают позитивный настрой, который так необходим детям в период прохождения лечения.

Программе «Мир без слез» в этом году исполняется 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. В 2024 году инновационное оборудование будет передано 18 больницам-партнерам в 15 регионах России.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.04.2024 15:00 0 225
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