Аналитики назвали самые интересные активы для вложений

Наиболее перспективные отрасли для вложений во втором квартале 2024 года – финансовая, потребительская и IT. Инвестиционную привлекательность при высоких процентных ставках сохраняют фонды денежного рынка и облигации с плавающими купонами. Об этом рассказали аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции».

По мнению экспертов, темпы роста фондового рынка могут ускориться по мере формирования ожиданий по снижению ключевой ставки. Аналитики прогнозируют совокупную доходность Индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 20,4%, Индекс может достичь 3670 пунктов. Ожидаемая дивидендная доходность оценивается в 9,4%.

Особенный интерес во II квартале представляют российские акции внутренне-ориентированных секторов, таких как финансовый, IT и потребительский, а также акции малой капитализации, которые продолжают расти быстрее рынка.

- В 2023-2025 гг чистая прибыль финансового и потребительского секторов растет быстрее, чем у Индекса Мосбиржи: +13% и +11% соответственно, - отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов. - Темпы роста операционной прибыли ИТ-сектора еще выше, более 40%.

Помимо акций из этих отраслей, считаем оптимальным добавить в портфель бумаги компаний, торгующиеся с высокой двузначной дивидендной доходностью, а именно Сургутнефтегаз-ап, Алроса, Лукойл, МТС. В целом советуем придерживаться сбалансированного подхода в инвестициях и, делая ставку на рост рынка акций, не забывать о более консервативных инструментах.

Согласно инвестиционной стратегии брокера, помимо фондового рынка, для вложений интересны:

ОФЗ с плавающими купонами.

Корпоративные облигации с плавающими купонами.

Фонды денежного рынка.

Стратегия предполагает следующие макроэкономические показатели на конец года: инфляция – 6%, рост ВВП на 1,8%, среднюю цену нефти Urals в 67 долларов, ключевую ставку в 13%, курс доллара в районе 92,8 рубля.