В Калуге начали призывать в армию

В первые дни апреля стартовал весенний призыв на срочную службу.

- Проверил работу призывного пункта, пообщался с ребятами во время комиссии, - рассказал 3 апреля городской голова Дмитрий Денисов. - Большинство парней выразили желание служить в Президентском полку и в войсках ВДВ, что требует хорошего здоровья и начальной подготовки. Некоторым предоставлена отсрочка в связи c учебой.

По его словам, военная служба - это не только гражданский долг, но и шанс для личного развития и приобретения опыта, который пригодится в будущем.