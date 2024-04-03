В Калужскую область продолжают прилетать аисты

Наш читатель прислал фото из Козельского района.

Тем временем в гнезде с онлайн-камерой аисты образовали пару. Им дали традиционные имена - Степа и Стеша.

Из-за сильного ветра калужане волнуются за молодую пару, как бы гнездо не повредила бушующая стихия.