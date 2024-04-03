Река Жиздра продолжает разливаться в Козельском районе

Наши читатели присылают фотографии половодья из разных уголков Калужской области.

Вода подтапливает улицы и жилые дома. На днях река подобралась к улице Колхозной в Козельске и людей перевозили на лодках.

- Круизы по колхозной - встречаем рассветы ,провожаем закаты, любуемся звёздами, - пошутил один из местных жителей.