Калужан предупредили о сильном ветре

В калужском областном МЧС предупредили об усилении ветра. В ближайшие 1-3 часа его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Спасатели попросили аккуратно переходить проезжую часть и быть внимательными к детям и пожилым людям.

- Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал, - отметили в МЧС.