70% новых автомобилей в России продадут в кредит

Такие прогнозы на 2024 год сделали аналитики ВТБ. Ожидается, что доля кредитных сделок на авторынке увеличится почти на 8 процентных пунктов и приблизится к рекордным 24%. Наибольший рост произойдет в сегменте новых машин, где в рамках автокредитования могут быть проданы до 70% авто.

Стимулировать спрос физлиц будут совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка.

- На фоне постепенного восстановления авторынка и комплексной поддержки заемщиков в прошлом году доля кредитных продаж на рынке новых авто превысила рекордные 50%, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий. - Мы ожидаем, что в этом году рекорд будет обновлен, несмотря на ужесточившуюся политику регулятора и увеличившиеся ставки по базовым программам банков. Уже по итогам первого квартала доля кредитных продаж существенно выросла, и прежде всего – по новым автомобилям, превысив 65%. Конечно, сегмент «разогрелся» из-за ожидаемого роста цен с 1 апреля, и в ближайшее время темпы роста нормализуются. Тем не менее, по нашей оценке, высокий спрос заёмщиков на автокредитование обеспечат совместные программы банков и производителей и господдержка.

Отмечается, что на фоне роста цен на автомобили продолжает увеличиваться и средняя сумма одного автокредита. По итогам марта на первичном рынке она составила 1,4 миллиона рублей (+ 5,2% к результату февраля). На рынке авто с пробегом средний чек достиг 1,55 миллиона рублей, увеличившись за месяц на 7%.

Также банк фиксирует удлинение сроков автокредитов. По итогам первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины клиенты оформили на максимальный срок – 7 лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 процентных пунктов, примерно сопоставимо сократилась доля пятилетних автокредитов. Такую динамику банк связывает со стремлением заемщиков получить более низкий платеж на фоне высокой ключевой ставки и стоимости автомобилей.