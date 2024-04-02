В Калуге водитель оставил коробку с щенками на улице

В редакцию обратился читатель, который стал свидетелем человеческой жестокости.

- Проехала машина по улице Фомушина, 26. Там они оставили 7 щенков , после чего поспешно уехали, - рассказал мужчина.

Приглядитесь, может быть вы увидите в каком-то из шерстяных клубочков своего нового друга?