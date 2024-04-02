Вода в Оке за сутки поднялась еще на 78 сантиметров

Уровень достиг 781 сантиметра при опасном показателе в 1350, сообщили 2 апреля в МЧС.

Протва в Спас-Загорье поднялась на 33 сантиметра – до 690 (опасный уровень - 755).

Угра в Товарково достигла отметки 750 сантиметров. Прибавка за сутки составила 20 сантиметров. Опасным считается уровень 902 сантиметра.

А вот Жиздра в Козельске начала опускаться. За сутки минус 2 сантиметра. До опасной отметки там остается 28 сантиметров.