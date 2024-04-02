Рождаемость выросла в Калужской области на 1,4%

Данные за первый квартал 2024 года во вторник опубликовал региональный загс.

На свет появились 2032 ребенка. Мальчиков было больше – 1056 на 976. Новорожденных стало больше на 1,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Средний возраст родителей – по 30 лет. В 24 калужских семьях родились двойни.